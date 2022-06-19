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09:34 19 Июня 2022 125 Комментарии
На Днепропетровщине мощно взорвался резервуар с топливом
Утром 19 июня взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он уточнил, что инцидент случился там, где спасатели уже 14 часов борются с пожаром, который вызвала вражеская ракетная атака.
Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.
«Эта атака наделала много беды – всего пострадали 13 человек, у одного человека забрала жизнь», – отметил Резниченко.
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