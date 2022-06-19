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09:34 19 Июня 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

На Днепропетровщине мощно взорвался резервуар с топливом

Утром 19 июня взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он уточнил, что инцидент случился там, где спасатели уже 14 часов борются с пожаром, который вызвала вражеская ракетная атака.

Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.

«Эта атака наделала много беды – всего пострадали 13 человек, у одного человека забрала жизнь», – отметил Резниченко.

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