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Главная » Украина » Общество
10:51 19 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия усилила переброску военной техники из Крыма под Запорожье

Украинская разведка за минувшие сутки зафиксировала увеличение количества колонн техники оккупантов из АР Крым в направлении Мелитополя.

Россия перебрасывает военную технику в направлении Мелитополя

Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.

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Кроме того, в населенном пункте Днепрорудное Васильевского района на территории двух предприятий отмечено скопление военной техники противника.

В населенном пункте Васильевка на территории военкомата противник занимался разгрузкой значительного количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему.

В населенном пункте Пришиб Васильевского района также зафиксировано прибытие военной техники.

Тэги: Запорожье, мелитополь
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