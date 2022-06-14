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10:51 19 Июня 2022 0 Комментарии
Россия усилила переброску военной техники из Крыма под Запорожье
Украинская разведка за минувшие сутки зафиксировала увеличение количества колонн техники оккупантов из АР Крым в направлении Мелитополя.
Россия перебрасывает военную технику в направлении Мелитополя
Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.
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Кроме того, в населенном пункте Днепрорудное Васильевского района на территории двух предприятий отмечено скопление военной техники противника.
В населенном пункте Васильевка на территории военкомата противник занимался разгрузкой значительного количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему.
В населенном пункте Пришиб Васильевского района также зафиксировано прибытие военной техники.
Тэги: Запорожье, мелитополь
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