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Главная » Украина » Общество
14:18 19 Июня 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Рада запретила российскую музыку и книги из РФ и Беларуси

Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Рада запретила в Украине российский контент

Об этом сообщил нардеп от “Голоса” сообщил Ярослав Железняк.

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Это решение поддержали 303 народных избранника.

Кроме того принят запрет на импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.

За это проголосовали 306 нардепов.

Тэги: Верховная Рада
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