18.06.2022 16:38
Главная » Украина » Общество
14:18 19 Июня 2022 38 Комментарии
Рада запретила российскую музыку и книги из РФ и Беларуси
Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.
Рада запретила в Украине российский контент
Об этом сообщил нардеп от “Голоса” сообщил Ярослав Железняк.
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Это решение поддержали 303 народных избранника.
Кроме того принят запрет на импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.
За это проголосовали 306 нардепов.
Тэги: Верховная Рада
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