В школы оккупированной Херсонщины и Запорожья хотят отправить студентов-педагогов с Сибири
Молодым педагогам в Новосибирской области предложили отправиться в «командировку» в оккупированные РФ регионы Украины, чтобы обеспечить подготовку к началу нового учебного года.
Об этом написало местное издание Тайга.инфо.
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В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (орфография сохранена).
«Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми», – сказано в сообщении министерства образования Новосибирской области.
Молодым педагогам якобы обещают 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансфер и проживание.
В качестве контакта указан телефон одного из преподавателей НГПУ.