В школы оккупированной Херсонщины и Запорожья хотят отправить студентов-педагогов с Сибири

Молодым педагогам в Новосибирской области предложили отправиться в «командировку» в оккупированные РФ регионы Украины, чтобы обеспечить подготовку к началу нового учебного года.

Сибирские студенты должны обеспечить начало учебного года



Об этом написало местное издание Тайга.инфо.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (орфография сохранена).

«Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми», – сказано в сообщении министерства образования Новосибирской области.

Молодым педагогам якобы обещают 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансфер и проживание.

В качестве контакта указан телефон одного из преподавателей НГПУ.

Тэги: Россия, Запорожье, херсон