НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:33 19 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В школы оккупированной Херсонщины и Запорожья хотят отправить студентов-педагогов с Сибири

Молодым педагогам в Новосибирской области предложили отправиться в «командировку» в оккупированные РФ регионы Украины, чтобы обеспечить подготовку к началу нового учебного года.

Сибирские студенты должны обеспечить начало учебного года

Об этом написало местное издание Тайга.инфо.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (орфография сохранена).

«Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми», – сказано в сообщении министерства образования Новосибирской области.

Молодым педагогам якобы обещают 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансфер и проживание.

В качестве контакта указан телефон одного из преподавателей НГПУ.

Тэги: Россия, Запорожье, херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.06.2022 08:52
У России есть возможность атаковать Запорожье и Николаев, – Ким
ТОР
08.06.2022 06:52
Россия перебросила войска из Запорожской области в Херсонскую и попыталась контратаковать
ТОР
07.06.2022 08:35
Россия не будет обсуждать статус Херсонской и Запорожской областей на возможных переговорах с Украиной
blog comments powered by Disqus
Российские войска снова начали наступать на Харьков

15:01 Украина

Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

08:59 Украина

ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров

17:17 Украина

В Харьковской области прогремел взрыв: поднялся огромный столб дыма

17:07 Украина

Всплыли подробности самоуничтожения о ЛЭП российского Су-25 под Белгородом

14:33 Мир

Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям

12:16 Украина

Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире

11:48 Мир

Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

11:20 Мир

Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ

10:28 Мир

Под Северодонецком засекли старые российские Т-62 с “бровями Ильича”

10:02 Украина

Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов

07:53 Украина