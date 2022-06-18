НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:07 19 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ накрыли ракетами огромный склад боеприпасов РФ в Хрустальном: появились подробности

ВСУ накрыли ракетным огромный склад боеприпасов оккупантов в г.Хрустальном (Красный Луч), расположенном между Донецком и Луганском и подконтрольном “ЛНР”.

Взрывы были очень сильными

Инцидент произошел еще 16 июня, но сейчас стали известны подробности и масштабы. Их описал российский милблогер Бойцовый кот Мурз.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, удар пришелся на артсклад артбригады 2-го АК, где с  началом “спецоперации” устроили склад вообще всего БК, завозимого эшелонами на расположенную в том же населенном пунке ж/д станцию из РФ.

“Некоторые куски того, что раскидывало взрывами по окрестностям идентифицируются как авиационные НУРСы, ну а по оттенкам дыма во время пожара некоторые особо просвещённые личности вангуют, что там и зенитные ракеты тоже лежали”, – написал блогер.

Также он считает, что, судя по мощности первой детонации, большую часть завозимых боеприпасов просто сваливали в кучу в одном месте, несмотря на то, что территория завода огромная и можно было “грамотно рассовать так, чтобы обойтись без хиросим в случае прилёта”.

По мнению автора, складское военное руководство, очевидно, просто не видело смысла таскать туда-сюда, учитывая гигантский траффик и нехватку людей и техники для логистики.

Кроме того, второй ключевой целью украинских ракет «Точка-У» была сама ж/д станция, забитая эшелонами с БК.

“После попадания по складу эшелоны, которыми была забита станция, тепловозы растаскивали просто-таки со сверхсветовой скоростью”, – констатировал блогер.

Позже в сети появилось видео последствий взрывов. Судя по кадрам, было очень мощно.

Тэги: всу
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.06.2022 22:06
Бегите, пока возможно: американские РСЗО HIMARS уже на Херсонщине
ТОР
18.06.2022 17:17
ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров
ТОР
18.06.2022 15:39
Топоры в работе: ВСУ показали уничтожение техники РФ британскими гаубицами M777
blog comments powered by Disqus
ВСУ накрыли ракетами огромный склад боеприпасов РФ в Хрустальном: появились подробности

18:07 Украина

Российские войска снова начали наступать на Харьков

15:01 Украина

Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

08:59 Украина

ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров

17:17 Украина

Всплыли подробности самоуничтожения о ЛЭП российского Су-25 под Белгородом

14:33 Мир

Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям

12:16 Украина

Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире

11:48 Мир

Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

11:20 Мир

Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ

10:28 Мир

Под Северодонецком засекли старые российские Т-62 с “бровями Ильича”

10:02 Украина

Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов

07:53 Украина