ВСУ накрыли ракетами огромный склад боеприпасов РФ в Хрустальном: появились подробности

ВСУ накрыли ракетным огромный склад боеприпасов оккупантов в г.Хрустальном (Красный Луч), расположенном между Донецком и Луганском и подконтрольном “ЛНР”.

Взрывы были очень сильными



Инцидент произошел еще 16 июня, но сейчас стали известны подробности и масштабы. Их описал российский милблогер Бойцовый кот Мурз.

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По его словам, удар пришелся на артсклад артбригады 2-го АК, где с началом “спецоперации” устроили склад вообще всего БК, завозимого эшелонами на расположенную в том же населенном пунке ж/д станцию из РФ.

“Некоторые куски того, что раскидывало взрывами по окрестностям идентифицируются как авиационные НУРСы, ну а по оттенкам дыма во время пожара некоторые особо просвещённые личности вангуют, что там и зенитные ракеты тоже лежали”, – написал блогер.

Также он считает, что, судя по мощности первой детонации, большую часть завозимых боеприпасов просто сваливали в кучу в одном месте, несмотря на то, что территория завода огромная и можно было “грамотно рассовать так, чтобы обойтись без хиросим в случае прилёта”.

По мнению автора, складское военное руководство, очевидно, просто не видело смысла таскать туда-сюда, учитывая гигантский траффик и нехватку людей и техники для логистики.

Кроме того, второй ключевой целью украинских ракет «Точка-У» была сама ж/д станция, забитая эшелонами с БК.

“После попадания по складу эшелоны, которыми была забита станция, тепловозы растаскивали просто-таки со сверхсветовой скоростью”, – констатировал блогер.

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Позже в сети появилось видео последствий взрывов. Судя по кадрам, было очень мощно.

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