Россия стягивает силы, чтобы сдержать наступление ВСУ на Мелитополь

Российские силы продолжают накапливать технику и живую силу в центре Запорожской области, особенно вдоль линии Днепрорудное-Васильевка-Орехов в ответ на украинские контратаки в направлении Мелитополя.

Россияне стягивают все, что могут



Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков войны, российские войска, вероятно, стягивают силы в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские силы отодвинули линию фронта в Запорожской области на 10 км южнее. Кроме того, официальные лица ранее сообщали, что линия фронта в Запорожье сместилась на пять-семь километров к югу, и неясно, продвинулись ли украинские силы в общей сложности на 10 км или в дополнение к этим предыдущим продвижениям.

Запорожское областное военное руководство заявило, что российские войска перебрасывают технику и вооружение из Крыма через Мелитополь в районы Васильевка и Пологи и что 19 июня у границы Запорожской и Донецкой области произошло столкновение российских диверсионных групп с украинскими войсками.

Тэги: Заопрожье