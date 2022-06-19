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13:23 20 Июня 2022 103 Комментарии
ВСУ ударили по украденным Россией “вышкам Бойко”: Аксенов подтвердил
Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.
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Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
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«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле „вышек Бойко“. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — написал он.
Удар также подтвердил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.
Тэги: черное море, всу
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