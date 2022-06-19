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13:23 20 Июня 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

ВСУ ударили по украденным Россией “вышкам Бойко”: Аксенов подтвердил

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

ВСУ усложнили РФ добычу газа в Черном море

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле „вышек Бойко“. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — написал он.

Удар также подтвердил так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, спасены 5 человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.

Тэги: черное море, всу
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