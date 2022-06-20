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15:43 20 Июня 2022 Просмотров 582   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

В оккупированных Пологах Запорожской области воюющие в составе армии оккупантов чеченцы и буряты устроили выяснение отношений.

Между чеченцами и бурятами регулярно возникают конфликты

Об этом сообщил 24 канал.

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Скандал законнчился перестрелкой, в результате которой есть как погибшие, так и раненые.

Причем пострадали обе стороны.

Это уже не первый конфликт между чеченскими и бурятскими подразделениями российской армии.

В большинстве они связаны с тем, что чеченцы, считая себя элитой, гонит бурятов на передовую для ведения наступления или разведки боем. Последним эт неравноправие не нравится, из-за чего вспыхивают конфликты.

Как сообщали Власти, в оккупированной Киселевке, что в Чернобаевской сельской общине Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

Тэги: Россия
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