В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма

В оккупированном Донецке сегодня периодически гремят взрывы в разных районах, но последний был особенно громким.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Последний взрыв прогремел где-то возле телецентра в Ленинском районе.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Перед этим достаточно сильно взорвалось в Калининском районе города.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Новость дополняется…