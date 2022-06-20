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16:13 20 Июня 2022 Просмотров 271   КомментариевКомментарии

В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма

В оккупированном Донецке сегодня периодически гремят взрывы в разных районах, но последний был особенно громким.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Последний взрыв прогремел где-то возле телецентра в Ленинском районе.

Перед этим достаточно сильно взорвалось в Калининском районе города.

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