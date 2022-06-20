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16:13 20 Июня 2022 271 Комментарии
В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма
В оккупированном Донецке сегодня периодически гремят взрывы в разных районах, но последний был особенно громким.
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Последний взрыв прогремел где-то возле телецентра в Ленинском районе.
Перед этим достаточно сильно взорвалось в Калининском районе города.
Новость дополняется…
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