20.06.2022 17:20
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17:27 20 Июня 2022 101 Комментарии
Зеленский тайно посетил Лисичанск, чтобы поддержать военных
Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск и встретился с украинскими защитниками.
Об этом сообщила замглавы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
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«Он приехал недавно под обстрелами, скрытно. Поддержать и увидеть своими глазами, разобраться», – отметила она.
Нардеп также опубликовала фото президента с военными, которое сделала сама.
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