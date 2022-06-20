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17:27 20 Июня 2022 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Зеленский тайно посетил Лисичанск, чтобы поддержать военных

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск и встретился с украинскими защитниками.

Об этом сообщила замглавы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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«‎Он приехал недавно под обстрелами, скрытно. Поддержать и увидеть своими глазами, разобраться», – отметила она.

Нардеп также опубликовала фото президента с военными, которое сделала сама.

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