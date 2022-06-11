За три часа Россия выпустила по югу Украины 14 ракет

Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар, выпустив 14 ракет.

Россия выпустила 14 ракет за три часа



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе”, – сказано в сообщении.

В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Тэги: Одесса