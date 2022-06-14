В Бердянском порту за день прогремело 18 взрывов

В порту оккупированного Бердянска 20 июня прогремело 18 взрывов

В бердянском порту в последнее время часто что-то взрывается



Об этом сообщили местные жители в пабликах и соцсетях.

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Люди рассказывают, что после некоторых взрывов в небо поднимались столбы дыма.

Подробности пока неизвестны. Оккупационные власти никак не комментируют ситуацию.

Как сообщали Власти, в оккупированном РФ Бердянске Запорожской области 2 июня в районе морского порта прогремел мощный взрыв, в воздух поднялся огромный столб дыма.

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