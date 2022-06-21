Битва за Северодонецк: началась решающая фаза

Российские войска контролируют весь Северодонецк, кроме территории химзавода «Азот», где 20 июня продолжаются бои/

В Северодонецке бои идут в промзоне



Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска «контролируют только завод «Азот» и что российские войска ведут бои в промышленной зоне.

Он также подтвердил, что оккупанты взяли под контроль юго-восточную окраину Метелкино, но отметил, что оставшиеся украинские силы в Северодонецке еще не полностью окружены.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что предстоящая неделя будет решающей для завершения российскими войсками захвата Северодонецка и что российское руководство установило 26 июня в качестве крайнего срока выхода российских войск на административные границы Луганской области.

Также отмечено, что россияне концентрируют технику вокруг Тошковки, которая по-прежнему является спорной территорией, и перебрасывают технику в Старобельск (примерно в 40 км к северо-востоку от Северодонецка в оккупированной Россией Луганской области) для поддержки операций в Северодонецке с востока.

Аналитики считают, что российские силы, вероятно, продолжат перебрасывать войска и технику в Северодонецк, чтобы завершить захват промзоны на следующей неделе.

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