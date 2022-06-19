Оккупанты набросились на Северодонецк со всех сторон

Российские оккупанты проводили наступление на Северодонецк с разных направлений – в районах Камышевахи, Золотого, Горного.

Оккупанты продолжают штурмовать промзону Северодонецка



Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, одновременно с этим враг массированно обстреливал Лисичанск. Под обстрел попал начальник военной администрации города.

В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои – россияне попали в здание I проходной «Азота», обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открывали огонь в районе трех мостов.

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному.

Продолжаются бои вблизи Николаевки.

Штурмовые действия русской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.

Гайдай также отметил,что 50% раненых в боях в районе Северодонецка оккупантов в дальнейшем не выживают.

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