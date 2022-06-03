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09:48 21 Июня 2022 Просмотров 367   КомментариевКомментарии

Один из сыновей Илона Маска решил стать женщиной и отречься от отца

Сын миллиардера Илона Маска Ксавьер подал заявление на смену пола и заявил, что хочет полностью порвать со своим отцом.

Сын Маска решил стать дочерью

Об этом сообщила New York Post.

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Издание отметило, что Ксавьер специально дождался своего 18-летия, чтобы радикально изменить жизнь.

Пока еще парень также планирует отказаться от фамилии миллиардера в пользу фамилии своей матери – первой жены Маска – Джастины Уилсон.

Скриншот соответствующих документов Ксавьер обнародовал в Twitter . Он подал подал их в суд в округе Лос-Анджелеса.

Мотивом своего поступка он назвал «гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу и не хочу быть связанным с моим биологическим отцом”.

Теперь парень хочет, чтобы его называли Вивьен Дженна Уилсон и считали и женщиной.

Маск со своими сыновьями

Маск со своими сыновьями

Маск познакомился со своей первой женой Джастиной Уилсон в студенческие годы, а в 2000 году пара поженилась. В 2004 году у них родилось двое сыновей – Гриффин и Ксавьер. В 2006-м жена Маска снова родила тройняшек – Дэмиана, Кайю и Саксона. В 2008 году супруги расстались.

Тэги: Илон Маск
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