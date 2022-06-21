В Мариуполе оккупанты скрытно строят оборонные сооружения и временные бараки

В Мариуполе оккупанты закрывают баннерами строительство фортификационных сооружений рядом с будущими временными домами и вводят охрану по периметру.

В Мариуполе идет странное строительство



Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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“По городу начали сбор халабуд из дерьма и палок одноэтажных общежитий. Если все обещания оккупантов будут выполнены, то будет размещено до зимы до 5 тыс. человек, или 5 процентов от всех, кого удерживают заложниками россияне в городе”, – написал он.

Также оккупанты не останавливаются в попытке создать картину улучшения. Для этого работает большая команда пропагандистов – как российских, так и коллаборантов.

Армия троллей и ботов пытается убедить что правда – это ложь.

Однако местные жители пишут в сети, что в городе стоит настолько сильный трупный запах, что некоторым становится плохо.