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10:35 21 Июня 2022 9 Комментарии
Россияне отправляют из Крыма эшелон с катерами для поддержки форсирования рек
На территории временно оккупированного Крыма на железнодорожной станции Джанкой сформирован эшелон с боевыми катерами.
Катера будут использовать при форсировании рек
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
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В частности на железнодорожных платформах отмечены катера БМК-15, в количестве 2 ед., БМК-130 2 ед. и 1 катер БМК-Т.
Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ.
“Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех”, – сказано в сообщении.
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