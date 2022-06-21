Россияне отправляют из Крыма эшелон с катерами для поддержки форсирования рек

На территории временно оккупированного Крыма на железнодорожной станции Джанкой сформирован эшелон с боевыми катерами.

Катера будут использовать при форсировании рек



Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

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В частности на железнодорожных платформах отмечены катера БМК-15, в количестве 2 ед., БМК-130 2 ед. и 1 катер БМК-Т.

Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ.

“Очевидно, что катера будут отправлены на материковую Украину для применения в форсировании водных помех”, – сказано в сообщении.