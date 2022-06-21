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11:36 21 Июня 2022 196 Комментарии
Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка
В ходе попыток атаковать Северодонецк российские войска взяли Тошковку и продолжили наступление.
Российские оккупанты взяли под контроль тошковку
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской РВА Роман Власенко.
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По его словам, эта неделя станет решающей в сражении за Северодонецк, а бои будут еще более интенсивными.
Также Власенко рассказал о маневрах военной техники и личного состава оккупантов вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления.
“На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Долиной и Горным”, – сказал Власенко.
Тэги: Северодонецк
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