Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка

В ходе попыток атаковать Северодонецк российские войска взяли Тошковку и продолжили наступление.

Российские оккупанты взяли под контроль тошковку



Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской РВА Роман Власенко.

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По его словам, эта неделя станет решающей в сражении за Северодонецк, а бои будут еще более интенсивными.

Также Власенко рассказал о маневрах военной техники и личного состава оккупантов вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления.

“На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Долиной и Горным”, – сказал Власенко.

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