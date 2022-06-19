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14:02 21 Июня 2022 Просмотров 701   КомментариевКомментарии

Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

Днем 21 июня Харьков подвергся мощному обстрелу российскими оккупантами.

Сообщают о 9 прилетах в Харьков

О прилетах в различные объекты сообщали жители в пабликах и соцсетях.

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Говорят, что преимущественно пострадала восточная часть города.

Сообщают о минимум 9 попаданиях. Люди публиковали фото и видео последствий вражеских попаданий. На кадрах видны столбы густого дыма.

Из-за пожаров после прилетов в городе ощущается запах гари.

Официальной информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Из-за пожаров в городе ощущается запах гари

Из-за пожаров в городе ощущается запах гари

Сообщают минимум о 9 прилетах

Сообщают минимум о 9 прилетах

Тэги: Харьков
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Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

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