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14:02 21 Июня 2022 701 Комментарии
Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма
Днем 21 июня Харьков подвергся мощному обстрелу российскими оккупантами.
Сообщают о 9 прилетах в Харьков
О прилетах в различные объекты сообщали жители в пабликах и соцсетях.
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Говорят, что преимущественно пострадала восточная часть города.
Сообщают о минимум 9 попаданиях. Люди публиковали фото и видео последствий вражеских попаданий. На кадрах видны столбы густого дыма.
Из-за пожаров после прилетов в городе ощущается запах гари.
Официальной информации о разрушениях и жертвах пока нет.
Тэги: Харьков
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