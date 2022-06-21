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Главная » Мир » Общество
14:29 21 Июня 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Германия рассекретила все поставки оружия в Украину: список

Правительство Германии впервые раскрыло список всех видов вооружения, которые были поставлены или должны быть поставлены в Украину.

Германия поставляет Украине от патронов до РСЗО

Об этом сообщило издание Bild.

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Ранее список видели только члены парламента в отделе секретной охраны Бундестага.

Поставленное на данный момент оружие включает 3000 патронов Panzerfaust, 100 000 ручных гранат, 2700 Fliegerfaust, 500 зенитных ракет Stinger, 100 пулеметов и 16 миллионов патронов. Кроме того, 23 000 боевых касок, 178 автомашин, 1 200 больничных коек, полевой госпиталь и многое другое.

Правительство Германии по-прежнему планирует поставить, среди прочего:

• 10 000 единиц артиллерийских боеприпасов;

• 53 000 единиц зенитных боеприпасов;

• 5,8 млн патронов;

• 7 самоходных гаубиц 2000 (артиллерийских орудий);

• 5000 боевых шлемов;

• 40 разведывательных беспилотников;

• 10 бронированных автомобилей;

• 4 робота-сапёра;

• 65 холодильников для медицинских принадлежностей;

• 54 бронетранспортера с вооружением;

• 30 зенитных танков «Гепард», включая около 6000 боеприпасов;

• 1 ЗРК «Ирис-Т» SLM;

• 1 артиллерийский радар слежения «Кобра»;

• 80 автомобилей Toyota pick-up;

• 3 реактивные системы залпового огня с боеприпасами.

Тэги: Украина, оружие, Германия
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