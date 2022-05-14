Дух Змеебаевки над Черным морем: ВСУ ударили по оккупантам на Змеином

ВСУ нанесли удар по временному российскому гарнизону на острове Змеином.

ВСУ ударили по оккупантам на Змеином



Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Но, по его словам, эта военная операция требует информационного сопровождения в режиме тишины.

“Наши работают, наши бьют врага. Дух Змеебаевки витает над Черным морем”, – сказал Братчук.

Также удар по Змеиному подтвердили и в Оперативном командовании “ЮГ”.

«По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого противник понёс значительные потери», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РФ заявляли, что атака на Змеиный была вчера утром, но, как утверждается, ее отбили.

После чего ВСУ, по заявлению россиян, нанесли удар по газодобывающим платформам в Чёрном море.

Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Тэги: остров змеиный