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15:37 21 Июня 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

Дух Змеебаевки над Черным морем: ВСУ ударили по оккупантам на Змеином

ВСУ нанесли удар по временному российскому гарнизону на острове Змеином.

ВСУ ударили по оккупантам на Змеином

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Но, по его словам, эта военная операция требует информационного сопровождения в режиме тишины.

“Наши работают, наши бьют врага. Дух Змеебаевки витает над Черным морем”, – сказал Братчук.

Также удар по Змеиному подтвердили и в Оперативном командовании “ЮГ”.

«По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого противник понёс значительные потери», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РФ заявляли, что атака на Змеиный была вчера утром, но, как утверждается, ее отбили.

После чего ВСУ, по заявлению россиян, нанесли удар по газодобывающим платформам в Чёрном море.

Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Тэги: остров змеиный
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