Дух Змеебаевки над Черным морем: ВСУ ударили по оккупантам на Змеином
ВСУ нанесли удар по временному российскому гарнизону на острове Змеином.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Но, по его словам, эта военная операция требует информационного сопровождения в режиме тишины.
“Наши работают, наши бьют врага. Дух Змеебаевки витает над Черным морем”, – сказал Братчук.
Также удар по Змеиному подтвердили и в Оперативном командовании “ЮГ”.
«По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого противник понёс значительные потери», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее в РФ заявляли, что атака на Змеиный была вчера утром, но, как утверждается, ее отбили.
После чего ВСУ, по заявлению россиян, нанесли удар по газодобывающим платформам в Чёрном море.
Как сообщали Власти, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.