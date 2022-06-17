В Украину внезапно прилетел генпрокурор США

Генеральный прокурор Меррик Гарланд совершил незапланированный и необъявленный визит в Украину для встречи с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Гарланд в Украине встретится с Венедиктовой



Об этом сообщило USA Today.

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Генпрокуроры намерены обсудить усилия по выявлению и задержанию подозреваемых военных преступников.

Ранее Гарленд пообещал поддержку США в международной кампании по привлечению военных преступников к ответственности за зверства, задокументированные украинскими властями.

«Америка и весь мир очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине. Каждый день мы видим душераздирающие картины и читаем ужасающие рассказы о жестокости…», — сказал Гарланд во время виртуальной встречи в прошлом месяце Венедиктовой.

Тэги: США, Ирина Венедиктова, офис генпрокурора