В ВСУ уже поступили немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000: что о них известно

На службу в ВСУ поступили немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами.

Резников не уточнил количество гаубиц, полученных Украиной



Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он отметил, что это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий украинскую оборону.

По словам министра, наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Теперь к этому клубу лучших присоединился и Ph2000.

“Как всегда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой”, – отметил Резников.

Что особенного в Panzerhaubitze 2000

Это тяжелые артиллерийские орудия 155-мм калибра, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Гаубица представляет собой одну из самых современных конструкций САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность, дальность и высокую скорострельность с разнообразием современных боеприпасов.

Как сообщали Власти, правительство Германии впервые раскрыло список всех видов вооружения, которые были поставлены или должны быть поставлены в Украину.

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