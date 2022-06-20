НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:51 21 Июня 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем люди подорвались на мине при попытке вырваться из оккупации

Два человека в Запорожской области подорвались на вражеской мине, когда пытались самостоятельно эвакуироваться.

оккупанты заминировали поле и дорогу возле мирного села

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В ночь на 20 июня двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле взорвались на вражеской мине возле села Малая Токмачка Пологовского района.

Пострадавшие получили тяжелые ранения, их госпитализированы в больницу.

Прокуроры отметили, что военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села, где живут мирные граждане.

Тэги: Запорожье
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.06.2022 12:52
ВСУ переходят в наступление в Запорожской области
ТОР
19.06.2022 14:33
В школы оккупированной Херсонщины и Запорожья хотят отправить студентов-педагогов с Сибири
ТОР
19.06.2022 10:51
Россия усилила переброску военной техники из Крыма под Запорожье
blog comments powered by Disqus
Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

14:02 Украина

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир

Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка

11:36 Украина

Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград

11:01 Мир

Один из сыновей Илона Маска решил стать женщиной и отречься от отца

09:48 Мир

В Бердянском порту за день прогремело 18 взрывов

19:56 Украина

Под Полтавой загорелся грузовик с боеприпасами и началась детонация: все подробности

19:39 Украина

Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

17:20 Мир

В Донецке прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб дыма

16:13 Украина

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

15:43 Мир

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

15:12 Мир