Главная » Украина » Происшествия
17:51 21 Июня 2022 3 Комментарии
Под Запорожьем люди подорвались на мине при попытке вырваться из оккупации
Два человека в Запорожской области подорвались на вражеской мине, когда пытались самостоятельно эвакуироваться.
оккупанты заминировали поле и дорогу возле мирного села
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В ночь на 20 июня двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле взорвались на вражеской мине возле села Малая Токмачка Пологовского района.
Пострадавшие получили тяжелые ранения, их госпитализированы в больницу.
Прокуроры отметили, что военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села, где живут мирные граждане.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ переходят в наступление в Запорожской области
20.06.2022 12:52
ТОР
ТОРРоссия усилила переброску военной техники из Крыма под Запорожье
19.06.2022 10:51