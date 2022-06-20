Под Запорожьем люди подорвались на мине при попытке вырваться из оккупации

Два человека в Запорожской области подорвались на вражеской мине, когда пытались самостоятельно эвакуироваться.

оккупанты заминировали поле и дорогу возле мирного села



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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В ночь на 20 июня двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле взорвались на вражеской мине возле села Малая Токмачка Пологовского района.

Пострадавшие получили тяжелые ранения, их госпитализированы в больницу.

Прокуроры отметили, что военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села, где живут мирные граждане.

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