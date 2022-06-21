Россияне окружают Северодонецк: захвачены несколько сел
Российские войска ведут наступления для отрезания ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска по нескольким направлениям и захватили несколько населенных пунктов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Также там отметили, что Продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.
Враг наносит удары из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.
Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.
Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
В направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное.
Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.