Россияне ведут неудобное для ВСУ наступление на Лисичанск с юга

Российские войска успешно продвигаются к Лисичанску с юга, а не переправляются через реку со стороны Северодонецка, угрожая украинской обороне в этом районе.

Оккупанты наступают на Лисичанск с юга



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Аналитики ISW ранее прогнозировали, что российские войска будут стремиться атаковать Лисичанск с юга, чтобы свести на нет оборонительное преимущество, которое река Северский Донец даст украинским защитникам, противостоящим прямому наступлению из Северодонецка.

Оккупанты, по-видимому, обеспечивают такое продвижение и, вероятно, атакуют окраины Лисичанска в течение ближайшей недели.

Это российское наступление является явной неудобным для украинской обороны в районе Северодонецк-Лисичанск, но российским силам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с украинскими войсками, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить Лисичанск.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк