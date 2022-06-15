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20:36 22 Июня 2022 0 Комментарии
В Китае искусственный интеллект следит за каждым и знает о нем все
В Китае установлена и уже функционирует система слежения за людьми на основе искусственного интеллекта. Это кажется научной фантастикой, но это уже работает сегодня.
Большой китайский брат знает больше, чем все думают
К такому выводу пришло издание New York Times, изучив тысячи тендерных документов.
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Сотни тысяч камер не только распознают лица и записывают голос, но еще и фиксируют все социальные связи.
Система слежения также позволяет просматривать все содержимое телефонов и отслеживается геолокацию.
Но и это не всё: в крупнейших городах созданы базы, содержащие образцы ДНК и сканы радужной оболочки глаз. Крупнейший такой банк хранит информацию о 30 миллионах человек.
Тэги: Китай
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