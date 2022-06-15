В Китае искусственный интеллект следит за каждым и знает о нем все

В Китае установлена и уже функционирует система слежения за людьми на основе искусственного интеллекта. Это кажется научной фантастикой, но это уже работает сегодня.

Большой китайский брат знает больше, чем все думают



К такому выводу пришло издание New York Times, изучив тысячи тендерных документов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Сотни тысяч камер не только распознают лица и записывают голос, но еще и фиксируют все социальные связи.

Система слежения также позволяет просматривать все содержимое телефонов и отслеживается геолокацию.

Но и это не всё: в крупнейших городах созданы базы, содержащие образцы ДНК и сканы радужной оболочки глаз. Крупнейший такой банк хранит информацию о 30 миллионах человек.

Тэги: Китай