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Главная » Мир » Наука и Техника
20:36 22 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае искусственный интеллект следит за каждым и знает о нем все

В Китае установлена и уже функционирует система слежения за людьми на основе искусственного интеллекта. Это кажется научной фантастикой, но это уже работает сегодня.

Большой китайский брат знает больше, чем все думают

К такому выводу пришло издание New York Times, изучив тысячи тендерных документов.

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Сотни тысяч камер не только распознают лица и записывают голос, но еще и фиксируют все социальные связи.

Система слежения также позволяет просматривать все содержимое телефонов и отслеживается геолокацию.

Данные о человеке собираются в специальную базу

Данные о человеке собираются в специальную базу

Система отслеживает все перемещения человека

Система отслеживает все перемещения человека

Но и это не всё: в крупнейших городах созданы базы, содержащие образцы ДНК и сканы радужной оболочки глаз. Крупнейший такой банк хранит информацию о 30 миллионах человек.

Слежка возможна благодаря сотням тысяч камер в разных местах

Слежка возможна благодаря сотням тысяч камер в разных местах

Система знает все - от физических особенностей до хобби и увлечений

Система знает все - от физических особенностей до хобби и увлечений

Тэги: Китай
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