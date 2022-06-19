Россияне отбили восточный берег реки Ингулец на Херсонщине

Российские войска, вероятно, отбили восточный берег реки Ингулец с украинского плацдарма, расположенного недалеко от границы Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска обстреляли украинские позиции на западном берегу реки Ингулец, что, вероятно, указывает на то, что украинские силы потеряли доступ к плацдарму на восточном берегу реки, который они занимали с 28 мая.

Геолокационные кадры ударов украинских войск по оккупантам в Андреевке (расположенной к востоку от реки Ингулец) также указывают на то, что российские войска оттеснили ВСУ к западу от реки.

21 июня российские войска продолжали обустройство долговременных огневых позиций, ведение воздушной разведки и обстрел населенных пунктов на рубежах Херсонской и Николаевской и Херсонской и Днепропетровской областей.

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