НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:06 22 Июня 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

В сакральный день 22 июня в РФ вышел в прокат фильм “Vнук”: в чем здесь дно

В одну из “священных” дат – 22 июня – россияне выпустили в прокат очередной “шедевр” своего пропагандистского кинематографа – фильм “Vнук”.

Очередной пропагандистский шедевр российского кинематографа

Здесь прекрасно все. И дата выхода, и буква V, и дед, который воевал, и внук-спецназовец, и парад в Латвии “в честь СС”, и то, что крутить кино будут в полностью русифицированных и полуживых кинотеатрах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Судя по описанию и трейлеру, сюжет – на уровне телепузиков. Герои – как обычно, из картона.

Вот официальное описание картины:

“Юра когда-то служил в спецназе, а сейчас занимается исполнением хип-хопа. Когда Юра узнает, что его дед попал в больницу из-за того что увидел своего врага-нациста времен войны из репортажа из Латвии с парада в честь СС, то он решает устроить деду встречу с унтерштурмфюрером СС Альфредом Вебером для окончательной разборки между ними. Для этого он отправляется в Европу, где его ждут драки, разбитые автомобили, разбитое сердце и другие приключения”.

Но главное – традиционное для российского кинематографа отсутствие даже не здравомыслия,а хоть какого-то мыслия у создателей.

Даже, если предположить, что дедушке и унтерштурмфюреру СС Альфреду Веберу было хотябы по 18 лет в 1945 году (что уже несколько дико, но допустим), сейчас им должно быть по 95 лет. И то, что в этом возрасте дедушка оказался в больнице – отнюдь не самый плохой для него вариант.

Тэги: Россия, пропаганда
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.02.2022 20:36
Задержали раньше, чем был взрыв: Соловьев заранее знал об «украинской диверсии» в Донецке
ТОР
19.02.2022 15:54
Собрали все фейки: как Россия и «ЛДНР» пытаются выставить Украину агрессором
ТОР
21.01.2022 11:56
В США назвали топ-5 дезинформационных нарративов России
blog comments powered by Disqus
Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

11:03 Украина

Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

17:42 Украина

Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

14:02 Украина

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир

Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка

11:36 Украина

Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград

11:01 Мир

Один из сыновей Илона Маска решил стать женщиной и отречься от отца

09:48 Мир

В Бердянском порту за день прогремело 18 взрывов

19:56 Украина

Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

17:20 Мир

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

15:43 Мир

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

15:12 Мир