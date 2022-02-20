В сакральный день 22 июня в РФ вышел в прокат фильм “Vнук”: в чем здесь дно

В одну из “священных” дат – 22 июня – россияне выпустили в прокат очередной “шедевр” своего пропагандистского кинематографа – фильм “Vнук”.

Очередной пропагандистский шедевр российского кинематографа



Здесь прекрасно все. И дата выхода, и буква V, и дед, который воевал, и внук-спецназовец, и парад в Латвии “в честь СС”, и то, что крутить кино будут в полностью русифицированных и полуживых кинотеатрах.

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Судя по описанию и трейлеру, сюжет – на уровне телепузиков. Герои – как обычно, из картона.

Вот официальное описание картины:

“Юра когда-то служил в спецназе, а сейчас занимается исполнением хип-хопа. Когда Юра узнает, что его дед попал в больницу из-за того что увидел своего врага-нациста времен войны из репортажа из Латвии с парада в честь СС, то он решает устроить деду встречу с унтерштурмфюрером СС Альфредом Вебером для окончательной разборки между ними. Для этого он отправляется в Европу, где его ждут драки, разбитые автомобили, разбитое сердце и другие приключения”.

Но главное – традиционное для российского кинематографа отсутствие даже не здравомыслия,а хоть какого-то мыслия у создателей.

Даже, если предположить, что дедушке и унтерштурмфюреру СС Альфреду Веберу было хотябы по 18 лет в 1945 году (что уже несколько дико, но допустим), сейчас им должно быть по 95 лет. И то, что в этом возрасте дедушка оказался в больнице – отнюдь не самый плохой для него вариант.

Тэги: Россия, пропаганда