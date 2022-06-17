Южный мост в Киеве с сегодняшнего дня закрыт для частных авто

С 22 июня движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В Киеве частично ограничили движение по Южному мосту



Об этом напомнили в КГГА.

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Также там уточнили, что через Южный мост курсируют автобусы маршрутов №22 и №91.

автобус № 22: улица Тростянецкая – Музей Авиации с интервалом 20-35 минут

автобус № 91: улица А. Ахматовой – станция метро «Голосеевская» с интервалом 20-45 минут

Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

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