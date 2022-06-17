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08:46 22 Июня 2022 22 Комментарии
Южный мост в Киеве с сегодняшнего дня закрыт для частных авто
С 22 июня движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.
В Киеве частично ограничили движение по Южному мосту
Об этом напомнили в КГГА.
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Также там уточнили, что через Южный мост курсируют автобусы маршрутов №22 и №91.
автобус № 22: улица Тростянецкая – Музей Авиации с интервалом 20-35 минут
автобус № 91: улица А. Ахматовой – станция метро «Голосеевская» с интервалом 20-45 минут
Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
Тэги: Киев
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