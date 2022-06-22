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09:13 22 Июня 2022 Просмотров 154   КомментариевКомментарии

Россияне приближаются к Лисичанску: город обстреливает авиация

Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией.

Россияне обстреливают Северодонецк и Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по «Азоту». Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.

Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового.

По словам Гайдая, враг вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты.

В боях за Тошковку россияне применили около 30 БТР, 10 танков и много другой техники.

Оккупанты также уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк
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