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Главная » Украина » Общество
09:31 22 Июня 2022 Просмотров 250   КомментариевКомментарии

В Запорожской области оккупанты готовятся к круговой обороне

В Запорожской области российские оккупанты ведут позиционную оборону и готовят временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ

Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.

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Также враг создает опорные пункты на основных дорожных направлениях.

В целом на Запорожском направлении ситуация контролируемая, и остается без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил 42 обстрела позиций украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты ждут возможного наступления ВСУ с разных сторон

Оккупанты ждут возможного наступления ВСУ с разных сторон

Тэги: Запорожье
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