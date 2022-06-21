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09:31 22 Июня 2022 250 Комментарии
В Запорожской области оккупанты готовятся к круговой обороне
В Запорожской области российские оккупанты ведут позиционную оборону и готовят временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне.
Россияне готовятся к наступлению ВСУ
Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.
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Также враг создает опорные пункты на основных дорожных направлениях.
В целом на Запорожском направлении ситуация контролируемая, и остается без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил 42 обстрела позиций украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Тэги: Запорожье
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