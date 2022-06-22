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11:03 22 Июня 2022 Просмотров 576   КомментариевКомментарии

Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком.

Любители украинских стиралок и унитазов похитили солнечные панели

Об этом Власти.нет сообщили местные жители.

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По их словам, солнечные панели разбирали, паковали и вывозили на протяжении долгого времени.

СЭС 50 МВт «Тоkmak Solar Energy» возле Токмака – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь – 96 гектаров – около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.

Площадь станции - как у 100 футбольных полей

Площадь станции - как у 100 футбольных полей

Тэги: Запорожье, Токмак
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