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11:03 22 Июня 2022 576 Комментарии
Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию
Оккупанты демонтировали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию под Токмаком.
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Об этом Власти.нет сообщили местные жители.
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По их словам, солнечные панели разбирали, паковали и вывозили на протяжении долгого времени.
СЭС 50 МВт «Тоkmak Solar Energy» возле Токмака – это самая большая солнечная электростанция в Украине. Ее площадь – 96 гектаров – около 100 футбольных полей. Мощность станции составляла 50 МВт.
Тэги: Запорожье, Токмак
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