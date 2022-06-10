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11:30 22 Июня 2022 11 Комментарии
В российских соцсетях истерика после удара по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом
После пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области российские пользователи соцсетей принялись живо обсуждать инцидент.
Пожар на заводе напугал россиян
В сети появилось видео, где видно, что над предприятием пролетел беспилотник, после чего произошел взрыв и начался пожар.
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Россияне возмущаются, что ПВО “проспала” и требуют от военных “закрыть небо”. Самые агрессивные требуют “не оставить камня на камне” от Украины и “жахнуть по Киеву”.
Как сообщали Власти, утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Тэги: Россия, Ростов
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