В российских соцсетях истерика после удара по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом

После пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области российские пользователи соцсетей принялись живо обсуждать инцидент.

Пожар на заводе напугал россиян



В сети появилось видео, где видно, что над предприятием пролетел беспилотник, после чего произошел взрыв и начался пожар.

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Россияне возмущаются, что ПВО “проспала” и требуют от военных “закрыть небо”. Самые агрессивные требуют “не оставить камня на камне” от Украины и “жахнуть по Киеву”.

Как сообщали Власти, утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

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