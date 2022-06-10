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Главная » Мир » Общество
11:30 22 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В российских соцсетях истерика после удара по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом

После пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области российские пользователи соцсетей принялись живо обсуждать инцидент.

Пожар на заводе напугал россиян

В сети появилось видео, где видно, что над предприятием пролетел беспилотник, после чего произошел взрыв и начался пожар.

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Россияне возмущаются, что ПВО “проспала” и требуют от военных “закрыть небо”. Самые агрессивные требуют “не оставить камня на камне” от Украины и “жахнуть по Киеву”.

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Требуют "жахнуть по Киеву". Нелюди

Требуют "жахнуть по Киеву". Нелюди

Как сообщали Власти, утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Тэги: Россия, Ростов
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