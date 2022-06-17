Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму

Российские войска запустили по Николаеву семь ракет, в городе несколько прилетов, горят пожары.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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«Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами», – сказал он.

Горожане рассказывают о прилетах в соцсетях и пабликах, публикуют фото и видео.

Многие жалуются, что в городе пахнет гарью.

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Тэги: Николаев