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12:22 22 Июня 2022 2 Комментарии
Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму
Российские войска запустили по Николаеву семь ракет, в городе несколько прилетов, горят пожары.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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«Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами», – сказал он.
Горожане рассказывают о прилетах в соцсетях и пабликах, публикуют фото и видео.
Многие жалуются, что в городе пахнет гарью.
Тэги: Николаев
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