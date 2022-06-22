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12:41 22 Июня 2022 Просмотров 351   КомментариевКомментарии

На Херсонщине подорвали автомобиль экс-нардепа Ковалева: сообщают о его смерти

В Херсонской области ликвидирован экс-нардеп от “Слуги народа” коллаборант Алексей Ковалев.

Ковалева якобы подорвали в автомобиле

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Также он разместил видео, на котором видно раскуроченный, очевидно взрывом автомобиль “Ланос”.

Также ликвидацию коллаборанта подтвердил агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам инцидент произошел в городе Голая Пристань.

Стало известно, что Ковалев действительно передвигался на “Ланосе”.

В интервью Бабелю он рассказал, что по дороге из Киева в Херсон у него сломался автомобиль и он купил себе Daewoo Lanos.

Пока официального подтверждения гибели Ковалева нет.

Тэги: херсон
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