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12:41 22 Июня 2022 351 Комментарии
На Херсонщине подорвали автомобиль экс-нардепа Ковалева: сообщают о его смерти
В Херсонской области ликвидирован экс-нардеп от “Слуги народа” коллаборант Алексей Ковалев.
Ковалева якобы подорвали в автомобиле
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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Также он разместил видео, на котором видно раскуроченный, очевидно взрывом автомобиль “Ланос”.
Также ликвидацию коллаборанта подтвердил агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам инцидент произошел в городе Голая Пристань.
Стало известно, что Ковалев действительно передвигался на “Ланосе”.
В интервью Бабелю он рассказал, что по дороге из Киева в Херсон у него сломался автомобиль и он купил себе Daewoo Lanos.
Пока официального подтверждения гибели Ковалева нет.
Тэги: херсон
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