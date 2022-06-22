22.06.2022 12:41
Главная » Украина » Наука и Техника
13:51 22 Июня 2022 0 Комментарии
Появилось видео боевого применения украинской РСЗО «Буревій»
Первые кадры использования ракетных систем залпового огня «Буревій» показали в сети.
Украинские РСЗО «Буревій»
Видео опубликовало издание Bild.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
РСЗО «Буревій» — это украинская модернизация советского «Урагана» с улучшенной системой управления огнем и обмена информацией на поле боя.
Военные эксперты BILD подтвердили достоверность видео.
Loading...
Новости по теме
ТОРОккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму
22.06.2022 12:22