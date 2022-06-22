Появилось видео боевого применения украинской РСЗО «Буревій»

Первые кадры использования ракетных систем залпового огня «Буревій» показали в сети.

Украинские РСЗО «Буревій»



Видео опубликовало издание Bild.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

РСЗО «Буревій» — это украинская модернизация советского «Урагана» с улучшенной системой управления огнем и обмена информацией на поле боя.

Военные эксперты BILD подтвердили достоверность видео.