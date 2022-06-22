Судьба Киева зависит от ситуации на Востоке: что угрожает столице
В случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление.
Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк.
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«Сейчас более реальной угрозой для нашей столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры”, – сказал военный.
Однако, по его словам, вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется.