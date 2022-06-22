На Херсонщине подорвали авто местного гауляйтера Турулева: подробности

В Херсонской области произошло покушение “главу администрации” Чернобаевки Юрия Турулева.

Возле авто Турулева сработало взрывное устройство



Об этом сообщили местные Telegram-каналы и подтвердили российские СМИ.

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На пути движения автомобиля колаборанта сработала мина направленного действия.

По информации российского пропагандистского агентства РИА Новости, Турулев получил легкое ранение.

Ранее Турулев руководил местной автостанцией, а после приходов оккупантов согласился с ними сотрудничать.

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Напомним, сегодня, 22 июня также появилась информация, что в Херсонской области ликвидирован экс-нардеп от “Слуги народа” коллаборант Алексей Ковалев.

Тэги: херсон, Чернобаевка