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15:23 22 Июня 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

На Херсонщине подорвали авто местного гауляйтера Турулева: подробности

В Херсонской области произошло покушение “главу администрации” Чернобаевки Юрия Турулева.

Возле авто Турулева сработало взрывное устройство

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и подтвердили российские СМИ.

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На пути движения автомобиля колаборанта сработала мина направленного действия.

По информации российского пропагандистского агентства РИА Новости, Турулев получил легкое ранение.

Ранее Турулев руководил местной автостанцией, а после приходов оккупантов согласился с ними сотрудничать.

Напомним, сегодня, 22 июня также появилась информация, что в Херсонской области ликвидирован экс-нардеп от “Слуги народа” коллаборант Алексей Ковалев.

Тэги: херсон, Чернобаевка
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