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15:32 22 Июня 2022 Просмотров 347   КомментариевКомментарии

ВСУ остановили наступление оккупантов на Донбассе

Украинские военные остановили вражеское наступление в направлении Молодежного и Екатериновки Донецкой области.

ВСУ остановили наступление на одном из направлений на Донбассе

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга.

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Также он отметил, что Северодонецк остается горячей точкой.

Кроме того, враг работает над возобновлением наступления в направлении Изюма и Славянска. Захватчики там активно ведут разведку.

Тэги: Донбасс, всу
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