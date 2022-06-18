18.06.2022 11:33
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15:32 22 Июня 2022 347 Комментарии
ВСУ остановили наступление оккупантов на Донбассе
Украинские военные остановили вражеское наступление в направлении Молодежного и Екатериновки Донецкой области.
ВСУ остановили наступление на одном из направлений на Донбассе
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в ходе брифинга.
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Также он отметил, что Северодонецк остается горячей точкой.
Кроме того, враг работает над возобновлением наступления в направлении Изюма и Славянска. Захватчики там активно ведут разведку.
Тэги: Донбасс, всу
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