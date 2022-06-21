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Главная » Украина » Происшествия
15:42 22 Июня 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Россия снова обстреливает Чугуев на Харьковщине: над городом черный дым

Российские войска нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области.

Черный дым над Чугуевом

О взрывах в городе сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

Они также постят фото и видео последствий прилетов.

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Россияне обстреливают город второй день подряд. Сегодня утром уже был обстрел.

В его результате погиб по меньшей мере один человек. Снаряд попал в городскую котельную, а также повреждены жилые дома.

Уже зафиксировано несколько прилетов

Уже зафиксировано несколько прилетов

Говорят о прилете в жилой дом в Чугуеве

Говорят о прилете в жилой дом в Чугуеве

Новость дополняется…

Тэги: Харьков, чугуев
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