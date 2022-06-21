На Украину с моря нацелены 44 ракеты и стоят наготове корабли с десантом

В Черном море сейчас расположены 5 надводных носителей крылатых ракет и одна подводная лодка.

Российские ракеты с Черного моря могут накрыть всю Украину



Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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«Суммарно 44 ракеты типа «Калибр» направлены в сторону Украины. И это угрожает не только южными регионами. Дальность этих ракет позволяет поразить почти всю Украину. Поэтому угроза ракетных ударов остается», — сказала она.

Также, по словам Гуменюк, в Черном море стоят наготове 3 больших десантных корабля России.

«Штормовая погода не способствует высадке десанта, но мы знаем, что враг готов принимать любые меры, ради химерных побед своего лидера. Поэтому побережье Одесщины и Николаевщины остается линией обороны», — объяснила начальник пресс-центра.

Также, по ее словам, черноморский флот России постоянно переформатируется. Вражеские корабли пытаются находиться подальше от украинских берегов. По словам Гуменюк, недавнее уничтожение российского корабля «Василий Бех» произвело впечатление на оккупантов.

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