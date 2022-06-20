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Главная » Мир » Политика
16:15 22 Июня 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

Месть за Калининград: Россия может отключить Литву от электричества

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к возможному отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России в качестве ответа за остановку калининградского транзита.

Литва готова к возможному отключению российского электричества

Об этом сообщило Reuters.

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«Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ или другим», — сказал он.

Энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) было создано в советские времена. В 2018 страны Балтии подписали соглашение о синхронизации своих электросетей с остальным ЕС. Ожидается, что до 2025 страны Балтии должны будут окончательно выйти из БРЭЛЛ.

В мае литовские энергетики заявили, что импорт российского электричества в Литву будет прекращен с 22 мая.

Тэги: Россия, Литва
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