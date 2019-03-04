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Главная » Мир » Политика
16:43 22 Июня 2022 Просмотров 439   КомментариевКомментарии

Путин может объявить Януковича легитимным президентом “освобожденной” Украины

Президент РФ Владимир Путин якобы может на ближайшую встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко привезти экс-президента Украины Виктора Януковича.

Тема возвращения Януковича снова всплыла

Об этом написал Telegram-канал Генерал СВР.

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По информации авторов, Путин якобы может прямо в Беларуси в Беловежской пуще объявить Януковича легитимным президентом Украины и «передать» ему власть над оккупированными территориями, провозгласив их освобожденными.

При этом самопровозглашенный и легитимный могут подписать с Путиным  предварительное соглашение о союзном государстве трех славянских народов.

Telegram-канал Генерал СВР нередко выдает достаточно правдоподобные инсайды. Например, именно с подачи Генерала СВР была запущена достаточно массовая теория заговора о смертельной болезни Путина.

Насколько можно доверять этой информации – вопрос спорный и сугубо индивидуальный.

Тэги: Виктор Янукович, Владимир Путин
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