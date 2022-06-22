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17:54 22 Июня 2022 217 Комментарии
Бывшие военные РФ воюют на стороне Украины
Бывшие военнослужащие ВС РФ перешли на сторону Украины и воюют в ВСУ.
Российские военные перешли на сторону Украины
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его информации, группа военнослужащих 14 отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854, Хабаровск) после увольнения с военной службы по окончанию контракта переехала со своими семьями в Киев и на данный момент воюет в составе Сил обороны Украины.
Бывшие сослуживцы разделились на два лагеря: одни называют их предателями и желают им смерти, а другие считают, что они сделали правильно, и раз получилось у одних, то и другие могут последовать их примеру.
Тэги: всу
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