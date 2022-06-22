Готовили к противостоянию с НАТО: ВСУ почти полностью уничтожили элиту российской армии

Украинские защитники почти полностью уничтожили «элиту» вооруженных сил России, которую готовили для противостояния с НАТО.

Россия потеряла лучших военных в Украине



Об этом сообщили в СБУ и привели в качестве подтверждения перехват телефонного разговора захватчиков.

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В нем идет речь о том, что подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ, уцелели только те, кто отказался наступать на Украину.

«Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает”, – жалуется российский военный.

В западный военный округ России входят, в том числе, Москва, Санкт-Петербург и «военная элита», которую готовили к противодействию силам НАТО.

Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как «живое мясо».

Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте.