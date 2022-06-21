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19:03 22 Июня 2022 25 Комментарии
Наступают на Бахмут и штурмуют Северодонецк: оккупанты активизировались на Донбассе
На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.
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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино.
Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетные удары недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.
Тэги: Северодонецк, бахмут
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