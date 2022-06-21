Наступают на Бахмут и штурмуют Северодонецк: оккупанты активизировались на Донбассе

На Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

Россияне обстреливают ВСУ из всего, что у них есть



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетные удары недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

Тэги: Северодонецк, бахмут