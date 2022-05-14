Готовились десятилетиями: Финляндия заявила о готовности к войне с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и сейчас готова оказать решительное сопротивление агрессору.

Финская армия десятилетиями готовилась к отражению российской агрессии



Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Финляндии Тимо Кивинен.

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Помимо военной подготовки, решающим фактором является то, что финны будут мотивированы воевать.

«Самая важная линия обороны находится между ушами, как доказывает война в Украине на данный момент», — сказал Кивинен.

Финляндия вела две войны в 1940-х годах против своего восточного соседа, с которым она разделяет 1 300-километровую границу.

Когда-то неприсоединившаяся страна, теперь подает заявку на вступление в военный альянс НАТО из-за опасений, что Россия может вторгнуться, как это было с Украиной 24 февраля.

Со времен Второй мировой войны Финляндия поддерживает высокий уровень военной готовности.

«Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для этого типа войны, которая ведется там в Украине, с массовым использованием огневой мощи, бронетанковых сил, а также военно-воздушных сил», – сказал Кивинен.

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