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06:58 23 Июня 2022 Просмотров 186   КомментариевКомментарии

Оккупанты усилили ПВО на Донбассе и создали проблемы для беспилотников ВСУ

Усиленные российские системы ПВО на востоке Украины все больше ограничивают эффективность украинских беспилотников, подрывая ключевой украинский потенциал в войне.

ВСУ стали реже использовать ударные беспилотники

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики сослались на Джека Детша из Foreign Policy, который процитировал нескольких анонимных украинских чиновников и военнослужащих о том, что ВСУ в значительной степени прекратили использование турецких беспилотников Bayraktar, которые использовались с большим эффектом в начале войны из-за улучшения возможностей российской противовоздушной обороны.

По информации экспертов войны, украинские официальные лица все больше обеспокоены тем, что предоставленные США ударные беспилотники Gray Eagle также будут сбиты усиленной российской противовоздушной обороной над Донбассом.

Из-за этого ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 боевых вылетов в день и сталкиваются с нехваткой доступных самолетов для действующих пилотов.

Российские силы, вероятно, уделяют приоритетное внимание развертыванию противовоздушной обороны на востоке Украины, чтобы свести на нет украинские операции и защитить артиллерийские системы, на которые полагаются для продвижения вперед.

Тем не менее, украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других местах, нанеся несколько успешных ударов по целям в Херсонской области на прошлой неделе.

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