Россия ночью ударила ракетами по Одессе: их сбила ПВО над морем

Около полуночи российские войска запустили две ракеты по направлению к Одессе.

Россияне ударили двумя ракетами с моря



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Обе ракеты были сбиты средствами ПВО над Черным морем.

Жители Одессы около полуночи видели яркое зарево над морем, и делились фото необычного зрелища в соцсетях. Очевидно, это были те самые сбитые российские ракеты.

Кроме того, в ходе продолжающейся операции на острове Змеином наши военные поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1″.